Rocio: “Borja Mayoral vuole Firenze, si sta trattando. E senza Amrabat…”

Lady Valero commenta le ultime sulla Fiorentina, in particolare sul possibile arrivo di Borja Mayoral

Durante la trasmissione di approfondimento "Viola" su Rtv38, Rocio Rodriguez ha commentato il momento della Fiorentina tra campo e futuro: "L'atteggiamento quest’anno è cambiato grazie all’allenatore e (ride n.d.r), da quando non mette Amrabat sta andando meglio. Purtroppo è un giocatore che non si adatta al suo gioco, non è quello di Verona dove il calcio di Juric è più fisico. Rispetto alla prima Fiorentina di Borja, anche oggi mi diverto ma quella squadra giocava meglio, tutti sapevano esattamente cosa fare con il pallone. Vlahovic? Il rischio è che si ripeta quel mercato di gennaio al primo anno di Sousa. Borja Mayoral? Col Real si sta trattando sulla base di un prestito di un anno e mezzo, a lui piace tanto Italiano e Firenze. Può giocare anche in coppia con Vlahovic, ma come fa ora Italiano a cambiare?".