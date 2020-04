Rocco sul mercato: “I prezzi caleranno, Chiesa e Castrovilli stanno bene dove sono”. E sul taglio degli stipendi…

Parlando a Sportitalia, Rocco Commisso ha fatto un cenno anche al futuro ed al mercato, stuzzicato dai giornalisti presenti in trasmissione: “All’Inter piacciono Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli? Anche a me piacciono diversi giocatori dell’Inter. Castrovilli ha un contratto lungo con noi, Chiesa un po’ meno ma sta bene a Firenze. Vogliamo investire e ogni anno rinforzare la rosa. Di sicuro tutta questa situazione provocherà una reazione a catena sul mercato, il valore dei cartellini dei giocatori calerà non poco. Se ieri un calciatore costava 20, domani varrà 15, se non meno“. Poi, sulla questione del taglio degli stipendi ai giocatori, Commisso è lapidario: “Tutti devono fare la propria parte, atleti compresi“.