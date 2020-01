Rocco è sicuro: sconfitti sul campo, ma la Fiorentina di Iachini è viva

Il Corriere dello Sport, in edicola oggi, riporta della p rima sconfitta maturata dalla Fiorentina di Iachini. Il tecnico aveva fin qui ottenuto 2 vittorie e altrettanti pareggi in campionato, oltre al successo in Coppa Italia con l’ Atalanta . La squadra gigliata esce sconfitta da San Siro ed è costretta a dire addio alla competizione. Il patron Rocco Commisso è un po’ rammaricato per il risultato finale, ma non per la prestazione, senza gli indisponibili Castrovilli e Pezzella. Il tycoon non cancella quanto di buono si è visto fino adesso con Iachini sulla panchina viola, perdipiù dopo una sconfitta maturata contro un Inter con organico ed ambizioni radicalmente diversi. Iachini ha la fiducia del patron viola che per lui ha solo parole di stima, per come ha risollevato la Fiorentina. Sul mercato c’è l’intenzione, mai nascosta da Commisso, di rinforzare la squadra. Le cronache da Milano raccontano di una Fiorentina scatenata sul mercato, dopo l’arrivo di Commisso.