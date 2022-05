Rocchi: “Karsdorp su Gonzalez non è mai rigore. Qualcuno crea problemi…”

Il giudizio e le considerazioni del designatore degli arbitri italiani, Gianluca Rocchi, su Fiorentina-Roma e il campionato

"Il rigore per la Fiorentina contro la Roma? Non è piaciuto neanche a noi. È un rigore che qualche anno fa sarebbe passato abbastanza inosservato. Per la filosofia che abbiamo dato in questa stagione l'avete trovato molto fuori strada: io sono contento che la filosofia stia cambiando, nel senso che quel tocco non può essere mai rigore, e mi sono arrabbiato molto per la decisione. Qualcuno ha fatto di tutto per crearci problemi: c'è stata una grossa fetta di calcio che ci ha dato una grossa mano, perché se non avessimo supporto dalle società nel gestire partite complicate io potrei anche smettere. Anche gli errori sono esperienza, perché quando uno va a San Siro, all'Olimpico, al Maradona per la prima volta è difficile reggere l'impatto. Ogni errore grande fa crescere a livello incredibile. Però qualcuno ci ha davvero creato problemi, anche se non faccio nomi, perché ogni volta che finiva una partita veniva rimarcato che avevamo fatto male. Io ai miei arbitri dico grazie a caratteri cubitali. VAR? Abbiamo ridotto almeno l'86 per cento degli errori che ci sarebbero stati senza la tecnologia. Arrivare al cento per cento sarebbe bello, ovvio, ma non credo ci si possa riuscire".