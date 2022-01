Roccati: “Terracciano titolare, ma non da Napoli in poi. Ha qualcosa in più”

La questione portiere sembra aver trovato una soluzione

Marco Roccati , ex portiere della Fiorentina, ha parlato a TMW delle gerarchie in porta della squadra viola:

"Forse Italiano aveva già deciso da tempo. Capisco che da parte di Dragowski non sia facile accettare questa situazione, però va detto che Terracciano ha dato fiducia mostrato un bel rendimento. Non faccio un discorso di capacità, sono entrambi ottimi portieri. Credo che in questo momento Terracciano abbia una tranquillità e un livello di applicazione superiore. I risultati dipendono da tanti piccoli dettagli e questo è uno di quelli. Dragowski purtroppo a Napoli ha trovato una giornata sfortunata, ma a mio parere Italiano aveva già le idee chiare indipendentemente da quella partita. Oggi tanti allenatori scelgono il portiere in funzione delle qualità con i piedi, c'è sempre più la ricerca di un portiere che sia bravo nella partenza dal basso e nella capacità della gestione della difficoltà sotto pressione più che un portiere che sappia uscire e abbia caratteristiche diverse. Di conseguenza al momento Terracciano ai punti ha qualcosina in più di Dragowski".