Robbiati: “Chiesa resterà un altro anno, anche in vista dell’Europeo. Poi verrà ceduto”

Nonostante le parole incoraggianti del neo-patron Commisso, il futuro di Federico Chiesa è ancora un punto interrogativo. L’ex attaccante viola Anselmo Robbiati è intervenuto a TMW per commentare la situazione: “Dipende dalla volontà del calciatore se lui vuol restare, resta. Se ha voglia di andar via, si apre un altro scenario. Anche se comunque ha un contratto e la società lo può tenere. Alla fine credo che resterà anche perché Commisso non può permettersi di perderlo subito. Penso che resti con l’atteggiamento giusto anche perché questo è l’anno che ci porterà all’Europeo e allora Chiesa vorrà far bene anche per la Nazionale. Le motivazioni non mancheranno. Credo possa fare un anno con la Fiorentina e poi verrà ceduto“.