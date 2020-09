Robbiati consiglia: “Chiesa, io considererei l’Europeo… Callejon? Ha più anni, ma fa più gol”

Anselmo Robbiati ha rilasciato una lunga intervista a TMW, parole interessanti su Chiesa e sulla Fiorentina che qui vi riportiamo in parte:

“Un giocatore deve aver voglia di sposare un progetto e molto probabilmente adesso Federico non ha voglia di restare e desidera cambiare. La Fiorentina giustamente valuta le proposte, del resto Commisso è stato chiaro, chi lo vuole deve portare i soldi. Se un giocatore resta controvoglia il pericolo è che la stagione sia di alti e bassi. Ad oggi non c’è più speranza di vedere un giocatore bandiera, il calcio è cambiato. Può succedere ma il calciatore deve volerlo a tutti i costi..

Quando vai in una squadra come la Juve il rischio è di non essere il più importante. Se sei in condizione giochi, altrimenti stai in panchina e guardi, come è successo ad altri. Io direi a Federico che c’è anche un europeo alle porte da tenere in considerazione. Alla Fiorentina giocherebbe sempre, alla Juve non si sa… Callejon è giusto per sostituirlo, a parte l’età. Ha esperienza e rispetto a Federico segna qualche gol in più. Europa? Le potenzialità ci sono, il centrocampo è forte, l’attacco è giovane ma interessante. Vlahovic, Kouame e Cutrone possono trovare in Ribery la guida che li aiuta a crescere. Se mi piacerebbe Piatek? Sì, anche se poi diventano tanti là davanti e qualcuno dovrebbe partire. Piatek al Genoa mi era piaciuto poi al Milan non ha saputo fare il salto ma nella Fiorentina può starci bene”.

“LA FIORENTINA CI STAVA PROVANDO PER MILIK, MA IL SUO NOME ADESSO E’ SPENTO”