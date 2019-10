Piccolo problema fisico per Martin Caceres. L’uruguaiano al minuto 37 di Fiorentina-Lazio ha accusato un risentimento alla gamba destra ed ha lasciato precauzionalmente il campo. Il difensore in carriera ha sempre sofferto di problemi a livello muscolare, ed è andato k.o. alla settima consecutiva. Al suo posto in campo Luca Ranieri.