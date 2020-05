Ripresa al c.s., le sensazioni di Igor: “Strano tornare ad allenarsi così, vi racconto”

Sul sito brasiliano esportefantastico troviamo le parole del difensore viola Igor, interrogato sulla ripresa degli allenamenti dopo il lungo stop. Queste le sue dichiarazioni: “Tornare ad allenarsi è sempre positivo. Ritrovi il contatto con la palla, vedi i tuoi compagni di squadra… Mi sento molto bene e sono felice di essere tornato in campo per allenarmi con la palla e la divisa”.

Le misure di sicurezza

Igor si concentra sul protocollo da seguire prima, durante e dopo le sessioni di allenamento: “Lo stiamo rispettando. Ci siamo divisi in due gruppi, uno si allena al mattino e l’altro nel pomeriggio. Dobbiamo mantenere le distanze tra noi e una volta finita la seduta torniamo subito a casa per fare la doccia. Per ora dobbiamo fare così”.

Un’atmosfera… particolare

Il centrale viola, infine, esterna le sue sensazioni: “Non è strano tornare ad allenarsi, ma lo è farlo con un gruppo ridotto. Alcune cose non si possono fare, bisogna mantenere le distanze, etc… Alcune regole rendono le cose strane, sebbene siano necessarie. Tuttavia la sensazione di tornare in campo e allenarsi è molto bella”.