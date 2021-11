Ripa su Juventus-Fiorentina “Sarà un match apertissimo”

Così Roberto Ripa ex team manager della Fiorentina vede la partita di domani contro la Juventus e c'è anche spazio per un consiglio a Vlahovic.

Riguardo all'imminente Juventus-Fiorentina, la redazione di TuttoJuve.com ha intervistato in esclusiva Roberto Ripa, ex team manager viola. Ecco alcune sue battute

Che tipo di partita ti aspetti? "Aperta a ogni risvolto. Sia per quanto riguarda la Juve, sia per quanto riguarda la Fiorentina. I bianconeri sono reduci da due sconfitte di fila: vediamo se lo Zenit è stato ausiliare oppure no. I viola devono trovare motivazioni legate al fatto che, contro le big - eccetto l'Atalanta -, non hanno mai vinto quest'anno. Match apertissimo". C'è modo di conoscere il parere di Ripa su un possibile passaggio di Vlahovic alla Juventus. "Farebbe comodo non solo alla Juve, ma a tante big. Logico è che, se la Fiorentina se ne privasse a gennaio, avrebbe un concreto problema realizzativo da colmare. Io, per la sua crescita, gli consiglierei, almeno fino a giugno, di restare a Firenze".