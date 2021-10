Ripa: “Situazione Vlahovic complicata. Sostituto? Borja Mayoral ottimo profilo”

Giuseppe Ripa, ai microfoni di Violanews, ha commentato così il caso Vlahovic e su chi potrà sostituirlo in futuro

Giuseppe Ripa, ex giocatore della Fiorentina, ha commentato così la situazione in casa viola nel corso dell'evento "Festa in Piazza". Ecco le sue parole ai microfoni di Violanews: "Io credo che la mano di Italiano sia ben visibile, così come si è vista allo Spezia. Non era così scontato ma conoscendo Italiano tutti si aspettavano di tornare a giocare un bel calcio. A Firenze devi vincere e giocare bene ed è quello che stiamo vedendo finora".