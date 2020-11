Ripa: “Prandelli perfetto per i giovani, ecco come giocherà”. E sul passato…

Così l’ex difensore e t.m. gigliato, Roberto Ripa, ai microfoni di RTV38:

Ho visto un Prandelli molto carico, sono contento per lui, è l’uomo ideale per affrontare questo momento e riportare entusiasmo. Mi ricordo l’inizio della seconda stagione con lui in panchina, venivamo dalla splendida cavalcata dell’annata precedente e poi ecco la mazzata di Calciopoli e della penalizzazione. Dopo le due sconfitte iniziali compattò tutto l’ambiente alla grande e arrivammo in zona Uefa. Il presente? Credo che anche stavolta vorrà giocare con una punta e due esterni d’attacco pronti ad accentrarsi per lasciar spazio ai terzini. Cesare è bravissimo anche con i giovani, ricordiamoci come ha gestito Jovetic ad esempio…