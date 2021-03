Ripa: “Prandelli ha sentito il disagio di non poter dare il 100%”

Di seguito uno stralcio del commento dell’ex difensore e dirigente viola Roberto Ripa a TMW:

Sono vicino a Prandelli, conoscendo i suoi valori umani. Qualche segnale si era avvertito in questi tempi sulla sua stanchezza e stress. Nella lettera ha parlato di un’ombra, ha avvertito disagio e per fare in modo che non fosse avvertito dalla squadra ha preferito fare un passo indietro. E questo la dice lunga sul valore della persona. Se è stato abbandonato? No, credo abbia avvertito la responsabilità di non poter dare il cento per cento e questo gli ha creato disagio.