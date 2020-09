Ripa sicuro: “Fiorentina, un altro attaccante non serve. Punto su Kouame”

L’ex difensore della Fiorentina, Roberto Ripa, ha parlato a Tmw dei movimenti di mercato della Fiorentina:

Non credo che la Fiorentina abbia bisogno di un nuovo attaccante, specie se il modulo sarà il 3-4-2-1, numericamente ci sono già dei giocatori e molto dipenderà dai moduli utilizzati. I giocatori offensivi di oggi sono anche duttili, in più anche Ribery si può adattare. La Viola dovrà puntare molto su Kouamè, può dare diverse soluzioni e fare diversi gol. Se poi si vuol fare l’investimento per un giocatore da 20 reti a stagione ben venga, ma non credo che serva più di tanto. Iachini vorrà far leva anche sugli inserimenti dei centrocampisti.