Riganò: “Serve equilibrio nei giudizi. Castrovilli ricorda Tardelli e Marchisio”

Intervenuto a RTV38, l’ex viola Christian Riganò ha parlato di uno dei giocatori del momento in casa Fiorentina, Gaetano Castrovilli: “Mi ricorda Tardelli ma volendo anche Marchisio. La vittoria in casa del Milan? In questo momento va preso tutto con tranquillità, sia quando si vince che quando si perde. Non va bene che parlare di Champions League in caso di vittoria di retrocessione in caso di sconfitta. Anche Montella necessita del giusto tempo”.