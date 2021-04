Riganò non ci sta: “Salvate la Fiorentina, poi via tutti”

L'ex attaccante se la prende via social con i giocatori e dice la sua: salvezza, poi rivoluzione

Ex giocatore, ma soprattutto fiorentino d'adozione e ormai grande tifoso. Christian Riganò ha vissuto la risalita in Serie A della Fiorentina da protagonista, e quell'amore per il colore viola gli è rimasto impresso sulla pelle. L'ex attaccante sul proprio profilo Facebook ha tuonato dopo la sconfitta con il Sassuolo, che ha fatto tornare la Fiorentina in acque poco limpide: "Questa settimana a chi la diamo la colpa? A Iachini, a Prandelli oppure a Montella? Ci butto dentro anche lui... Dico solo una cosa e spero chi indossa quella maglia, la mia maglia, legga questo post e capisca che deve sudarla e onorarla per Firenze e i fiorentini. Noi in B non ci vogliamo andare, fate il vostro dovere salvando la viola e poi andate via tutti".