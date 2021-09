Riganò: “L’Euro League obiettivo minimo per Firenze”. Su Berardi e Sottil…

L'opinione di Riganò sulle ambizioni della Fiorentina e non solo

L'ex attaccante viola Christian Riganò ha parlato dell'attualità di casa viola ai microfoni del Pentasport, in onda sulle frequenze di Radio Bruno. Ecco un estratto delle sue parole: "Come ho visto Sottil a Bergamo? Ha giocato perché Gonzalez non era disponibile, non credo che avrebbe giocato altrimenti. Ha cercato di fare il suo, è un giocatore molto giovane e avrà sicuramente delle altre possibilità. Berardi? Se fosse venuto avrebbe fatto fare alla squadra un ulteriore passo in avanti. La Fiorentina deve puntare come minimo all'Europa League, quello deve essere l'obiettivo minimo. Una città come Firenze e una squadra come la nostra deve lottare per un traguardo che non sia inferiore all'Europa, mi ripeto. Chi tra Dragowski e Terracciano? Sono due ottimi portieri, per me è indifferente chi gioca, l'allenatore può scegliere tranquillamente. Terracciano ha dimostrato più volte di poter fare senza problemi il numero uno".