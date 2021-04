Ricordate Pusceddu? Così l’ex terzino: “I viola hanno un bomber, le altre no”

Secondo l'ex difensore che in carriera ha giocato sia col Cagliari che con la Fiorentina, i viola rispetto alle altre concorrenti per la salvezza hanno un vantaggio. Un vantaggio che si chiama Dusan Vlahovic

"Fiorentina, Torino e Cagliari si sono ritrovate in una situazione difficile nonostante la loro rosa, ma, del resto, quando le stagioni nascono male può succedere anche questo. Con l'arrivo di Nicola i granata sono migliorati, mentre l'apporto di Prandelli in viola non è stato altrettanto decisivo. I gigliati sono leggerini dietro ma davanti hanno uno che la butta dentro, cosa ad esempio che manca al Cagliari".