Ribery: il maltempo ci mette lo zampino e cambia i piani per la sua partenza

Emergono alcune novità sulla partenza di Franck Ribèry per la Germania (LEGGI IL REPORT VIOLA). A causa di uno sciopero del personale dell’aeroporto di Peretola, oltreché per l’acquazzone abbattutosi oggi in città, il fuoriclasse francese non partirà dall’aeroporto di Firenze. La Fiorentina ha preferito virare su Bologna dove la partenza per la Germania dovrebbe avvenire già in questi minuti.