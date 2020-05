Ribery scalpita, pronto a tornare re dopo 169 giorni

Franck Ribery non si è mai fermato, neanche durante il suo soggiorno in Germania con la famiglia, dove a testa bassa ha continuato a lavorare per tornare in forma, sperando di poter tornare ad essere decisivo in campo. Come riporta il Corriere dello Sport, il numero 7 ha sempre lavorato duro, grazie ad un fisioterapista personale e il lavoro dello staff della Fiorentina, con l’obbiettivo di tornare il prima possibile a lavorare sul campo, aspettando la ripartenza del calcio italiano. Perchè Ribery si è infortunato il 30 novembre contro il Lecce, e dopo 169 scalpita per tornare ad essere protagonista, con tutti i suoi compagni che non vedono l’ora di poterlo ritrovare nello spogliatoio. Mentre continua a lavorare duramente a casa, il numero 7 aspetta il via libera da parte dell’ufficio di Igiene del Comune di Firenze, per poter finalmente tornare al centro sportivo.