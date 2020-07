Ribery ringrazia Frey e tranquillizza i tifosi della Fiorentina: “Viola per sempre!”

Nelle scorse ore Sebastien Frey ha difeso e spiegato la reazione a caldo di Franck Ribery dopo il furto subìto. L’attaccante della Fiorentina ha voluto ringraziare, attraverso Instagram, l’altro grande ex viola con queste parole: “Grazie fratello mio! Mi conosci, sai da dove vengo e non sono uno di quelli che fanno marcia indietro. Ho detto sì! Ho piantato qui i miei ramponi e ho i veri tifosi del club e una città, il resto non conta per me. Ho firmato per il vero viola. Viola per sempre!”.