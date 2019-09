“Ribery rallenta il gioco, non è un caso che adesso militi in Italia”

Stefano Salandin, penna di Tuttosport, è intervenuto a TMW Radio per commentare la prestazione di Franck Ribery contro l’Atalanta:

Il gol è una gemma assoluta, ma non bisogna farsi condizionare nel fare il mestiere di critico. A turno c’è molta indeterminatezza, lo stesso Ribery condiziona molto i cambi e il gioco perché lo rallenta. A parte Ronaldo che è un fenomeno, gli altri a 36 anni fanno fatica. Non è un caso che possa giocare in Italia, un campionato molto lento e ce ne accorgiamo quando andiamo a giocare in Europa. Faticherà molto la Fiorentina, il centrocampo è lento e non protegge. Nota positiva è Chiesa, che è tornato a correre e ad avere voglia.