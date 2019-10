Franck Ribery non ci sta, nemmeno quando si tratta di un videogioco: e così su Twitter ecco che il fenomeno menziona EA Sports, casa produttrice di Fifa 20, per chiedere spiegazioni circa il suo avatar, che non è proprio la sua fotocopia… “Ho giocato a Fifa 20 con i miei figli non molto tempo fa… Hey, EA Sports… Chi è questo tizio?”