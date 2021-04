E’ ancora presto per ipotizzare la probabile formazione della Fiorentina per la gara contro l’Atalanta. D’altronde siamo solo a lunedì e la squadra di Iachini scenderà in campo domenica. Sarà una sfida complicata, contro un avversario in forma, trascinato dai gol dei cecchini Zapata e Muriel (che rimpianto!).

Le difficoltà sono destinate ad aumentare considerando l’assenza dello squalificato Franck Ribery. E’ vero che il francese, autore di appena due marcature fin qui, si è illuminato raramente in stagione, ma non c’è dubbio che sia uno dei pochi giocatori della rosa gigliata in grado di accendere la luce con la sua qualità. Già, la qualità. Ingrediente che, molto spesso, fa la differenza nel calcio.

Dovrà essere allora un altro calciatore a cercare di prendere per mano la Fiorentina: Giacomo Bonaventura. Il numero cinque viola avrà il compito di innescare Dusan Vlahovic, sempre più a suo agio negli ultimi sedici metri come raccontano le tredici reti realizzate in campionato. Jack non sarà un “fulmine di guerra”, ma la tecnica, la visione di gioco e l’intelligenza tattica sono i pezzi forti del suo repertorio.

Tra l’altro l’Atalanta, squadra in cui è cresciuto, gli porta fortuna. Il 30 maggio 2015 segnò una doppietta nella vittoria del Milan per 3-1 all’Atleti Azzurri d’Italia. Il 23 settembre 2018 al Meazza firmò il momentaneo 2-1 rossonero (il Diavolo fu poi raggiunto nel finale da Rigoni). Non c’è due senza tre. E il quattro vien da sé?