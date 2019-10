Ribery, la Fiorentina non presenterà ricorso. Montella: “Accettiamo il verdetto, ma…”

La Fiorentina non presenterà ricorso per la squalifica di tre giornate inflitta a Franck Ribery. L’ipotesi, circolata in mattina (LEGGI), è stata prontamente smentita da Vincenzo Montella durante la conferenza stampa pre Sassuolo: “Ci siamo confrontati con la società e accettiamo il verdetto. Lui ha sbagliato, anche se nel merito aveva ragione. Non faremo ulteriori reclami”, assicura il tecnico viola. Ribery, quindi, tornerà in campo solamente per Hellas Verona-Fiorentina (in programma il 24/11), dopo la pausa per le nazionali.