Ribery-Kouamé, solo uno è già disponibile. Le condizioni dei due lungodegenti viola

Ribery è in grado di scendere in campo. Si allena da una decina di giorni a pieno regime, e, nonostante abbia accusato un lievissimo affaticamento negli scorsi allenamenti, lo staff viola non è preoccupato. Più indietro, invece, Kouamé nella sua tabella di recupero: l’ivoriano potrà essere utile alla causa gigliata solo nell’ultimo scorcio di questa tormentata stagione. Lo riporta il Pentasport di Radio Bruno Toscana.