Ribery: in tre si giocano il posto accanto al numero 7

Franck Ribery, dopo i tre turni di squalifica, è tornato a prendersi la sua Fiorentina, già dall’amichevole contro l’Entella, in attesa del ritorno in campionato contro il Verona. Come riporta il Corriere dello Sport, con tutta probabilità verrà chiesto a Chiesa il sacrificio di giocare largo a destra, al posto di Lirola, per scombinare ancora di più i piani tattici avversari. I tre che si giocano un posto accanto al francese sono Boateng, Vlahovic e Ghezzal. Il Boa è quello capace di regalare maggiore scelta, perchè può giostrare sia in un attacco a due, che a tre con Ribery e Chiesa sulle corsie, Vlahovic dopo la doppietta di Cagliari non vuole mollare, mentre Ghezzal ha sfruttato la sosta per mettersi in luce e aumentare le possibilità di Montella.