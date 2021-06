“Ribery? In questo momento è l’ultimo dei problemi. Le priorità sono altre”

Ecco cosa si aspetta Giuseppe Calabrese nei prossimi giorni dalla Fiorentina

Il giornalista de La Repubblica, Giuseppe Calabrese, è intervenuto poco fa al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole: "Spero che in questi giorni la Fiorentina metta le basi al suo mercato ed il procuratore di Gennaro Gattuso, Jorge Mendes, può dare una mano in tal senso. Del resto il nuovo allenatore viola vorrebbe la squadra pronta a Ferragosto, mi sembra giusto. Mi aspetto che a breve Pradè e Barone inizino a muoversi concretamente. Gattuso sarà ascoltato al 100% sulla tipologia di calciatori da prendere, poi sui nomi andrà trovato un compromesso sui costi. Ribery? E' un giocatore che ormai ha dato, non credo che possa essere decisivo per la Fiorentina del futuro ed immagino che Gattuso non voglia perdere troppo tempo per una trattativa con lui. Con tutti i problemi che vanno risolti nelle prossime settimane, questo mi sembra il meno importante. Mancano gli esterni? Mancano elementi un po' in tutti i reparti... Mi auguro che con Milenkovic, ad esempio, possa esserci ancora uno spiraglio positivo".