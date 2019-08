Ribery è già uomo-squadra: “Ringrazio Pulgar per avermi ceduto la 7. I giovani…”

Per Franck Ribery il 7 è un numero troppo importante, il numero a cui ha legato, più o meno, tutta la sua carriera. Ecco perché il campione francese, durante la sua presentazione ai tifosi, ha voluto ringraziare Erick Pulgar, che da poco si era impossessato proprio di quel numero:

Lo ringrazio molto per questo gesto, è stata una cosa molto importante per me. In questa squadra ci sono molti giovani forti, sono fondamentali ed io per loro avrò sempre tanto rispetto.