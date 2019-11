Ribery fuori per infortunio, ha lasciato lo stadio all’intervallo

Brutte notizie per la Fiorentina e, nello specifico, per Franck Ribery: nel finale di primo tempo di Fiorentina-Lecce il francese è stato colpito duramente da Tachtsidis in un contrasto di gioco ed è rimasto a terra, molto dolorante. Soccorso dallo staff medico viola, Ribery faticava ad appoggiare a terra la caviglia. Il francese ha abbandonato il terreno di gioco, sorretto da due componenti dello staff, senza neanche andare nello spogliatoio ma lasciando direttamente lo stadio per andare a fare subito accertamenti.