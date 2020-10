Solo tribuna ieri per Franck Ribery nella serata di Fiorentina-Sampdoria. Come riporta Radio Bruno Toscana, il francese ha lasciato momentaneamente Firenze per tornare a Monaco di Baviera per stare con la famiglia e farsi visitare dallo staff di fiducia la caviglia uscita malconcia sabato scorso dal Meazza in seguito alla botta subita da Barella.