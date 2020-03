Lavoro a casa per i due infortunati viola Ribery e Kouamè. Come scrive Tuttosport, la chiusura del centro sportivo influisce anche sul loro percorso di recupero. I due infortunati di lungo corso però stanno proseguendo la tabella di marcia a casa. La società ha fornito loro le indicazioni per il regime alimentare e le esercitazioni per non interrompere le sedute.