Ribery su Kokorin: “Non era pronto, ma farà gol per la Fiorentina”

Le sensazioni di Ribery sul futuro in viola dell'ex compagno Kokorin sono positive: avrà ragione lui?

Nel corso dell'intervista durante l'edizione di stasera di A Tutto Gol, trasmissione in onda su Toscana TV, Franck Ribery ha speso parole di stima nei confronti dell'attaccante russo Aleksandr Kokorin, arrivato a gennaio alla Fiorentina ma mai veramente utile alla causa viola per via della non ottimale condizione fisica con cui si è presentato a Firenze. "È stato difficile per lui, anche per la lingua", ha detto Ribery di Kokorin. "Non era pronto da subito però ho parlato molto con lui e l'ho aiutato perché è una buona persona e un giocatore buono per la squadra. Forse ha bisogno di un po' di tempo in più ma potrà fare gol per la Fiorentina".