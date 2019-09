Ribery: “Bella partita, create tante occasioni. Ecco perché sono venuto a Firenze”

Ecco le parole di Franck Ribery a Sky Sport dopo la partita:

Sono contento, quasi tre mesi che non giocavo così. Sono qui da 3 settimane, sono felice, lavoro tutti i giorni per trovare la migliore condizione. Di Firenze mi piace la città, mi piacciono i tifosi… Per questo sono venuto qui. Abbiamo creato occasioni, la Juve è una bella squadra. Faceva anche caldo… Abbiamo una bella squadra, speriamo di vincere la prossima.