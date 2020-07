Ribery allaccia la fascia. Segnale per un futuro da capitano?

E’ sempre più trascinatore di questa squadra, Franck Ribery continua a far innamorare il mondo Fiorentina con prestazioni di livello e classe superiore a compagni e rivali. E fa male pensare alle tante partite in cui il francese è stato sottoposto al lungo stop forzato a causa della maledetta partita con il Lecce. A salvezza praticamente raggiunta, adesso Ribery, che intanto “aiuta” Iachini con indicazioni da allenatore vero, non vede l’ora di tuffarsi nella squadra del futuro. E con l’arrivo di un nuovo progetto il prossimo obiettivo sarà quello della fascia da capitano (già assaggiata contro il Lecce), specie se il futuro di Pezzella continuerà ad essere avvolto nel mistero, anche se adesso sembrano risalite le quotazioni della permanenza in viola dell’argentino. Ma infondo, non serve necessariamente la fascia per dimostrare di essere capitano quando lo si è già nel dna. Giusto?