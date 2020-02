Ribery al lavoro, ecco quando tornerà in campo il francese

Franck Ribery sta lavorando duramente con i fisioterapisti della Fiorentina dopo il brutto infortunio e la successiva operazione alla caviglia. Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, il recupero del francese procede in maniera positiva rispettando la tabella di marcia. L’attaccante ha finalmente cominciato la rieducazione, clinicamente è guarito, ma adesso ha inizio la fase più delicata. Nulla può essere lasciato al caso. La fantasia, il carisma ed i dribbling di Franck sono mancati terribilmente alla fase offensiva. L’esperienza e la sua classe sono ammirate da tutto lo spogliatoio. Nessuno vuole bruciare le tappe, con tutta probabilità Ribery tornerà a disposizione tra un mese e mezzo, ad inizio Aprile. Ancora 45, i giorni necessari per riportare il fisico ad una condizione ottimale per fare la differenza ed evitare noiose ricadute.

