Rialti per VN: “Rocco vuole vincere subito, ma deve guardare in faccia la realtà viola”

Non tiratelo per la giacchetta, Rocco Commisso è un entusiasta, ma ora ha la necessità assoluta di stemperare i toni, di misurarsi con una

situazione aziendale che non è facilissima. Lui vorrebbe vincere e vincere

subito, ma i suoi collaboratori devono portarlo alla realtà della Fiorentina che è quella di una squadra che pochi mesi fa ha rischiato la retrocessione e che ha una rosa di squadra assolutamente da rivoluzionare anche per renderla «simile» a Vincenzino Montella.

Viva l’entusiasmo dopo anni di zero speranze e di vacche magre, ma non bisogna mai dimenticarsi che esistono precise norme nel calcio e che discostarsi non si può. Rocco, il presidente, ha detto che non vuol cedere Chiesa. Formidabile battaglia questa, per un attaccante dal valore immenso come si è visto agli Europei. Ma anche questo obiettivo non sarà affatto facile perché occorrerà convincere Federico non solo a restare, ma anche a firmare un nuovo contratto un po’ più ricco e sicuramente più lungo. Non servono, come le chiama lui, le fake news, ma un vero progetto, per gradi, qualche anno per arrivare davvero lassù. E ci vorrà tempo e ci vorrà pazienza.

Pure io, che sono anziano, vorrei tutto e subito, ma allo stato delle cose è impossibile. A Pradè auguro intuizioni e misura, vendere tanto e vendere bene, per poter comprare un vero centrocampo. E se dovrà rischiare

qualcosa,, lo faccia oggi come allora quando prese Pizarro già con il

biglietto aereo per casa, quando prese Aquilani in piena fase discendente

e Borja che giocava in una squadra in odore di retrocessione. Coraggio e

intuizioni, con maggiore attenzione alle seconde. Anche a me piacerebbe De Rossi ma penso che non farei fatica ad accettare Biglia. Tempo, quindi e stando attenti, come dice Rocco…alle fake news.