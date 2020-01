Resp. Biglietteria Viola: “Ad oggi 800 mini abbonamenti. Genoa? Ecco quanti tifosi previsti”

Ivan Affibbiato, commenta così, ai microfoni del Pentasport, la risposta del pubblico viola alla campagna sui nuovi “mini abbonamenti”

La campagna “Ritorno al Franchi” è una novità assoluta, non era mai stato proposto un mini-abbonamento di tutto il girone di ritorno. Non avevamo necessità di fare ulteriori abbonamenti vista la soglia dei 28 mila raggiunta nell’estate scorsa. La società non si accontenta e le risposte dei tifosi stanno arrivando, sono già 800 i nuovi abbonati, la Fiesole sta andando in esaurimento. Anche contro il Genoa sono attesi 34 mila ed è impresionante visto anche l’orario della gara, i tifosi hanno voglia di vedere la Fiorentina anche nelle partite di fascia bassa. La soglia di abbonamenti raggiunta quest’anno è la quarta della storia viola