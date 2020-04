Renzi: “Sono certo che Vlahovic e Cutrone vogliano tornare a segnare per la mia Fiorentina”

Sulle pagine del Corriere dello Sport troviamo una lunga intervista a Matteo Renzi, ex sindaco di Firenze e tifoso viola, che ha parlato sia di politica che di Fiorentina. Dopo aver raccontato il suo passato da arbitro, ha spiegato come il calcio sia un valore per l’Italia, ed in questo momento deve trovare le condizioni migliori per ripartire. Ha ribadito poi la sua posizione: “Sono dalla parte di Gravina, la sua è una battaglia giusta di sopravvivenza”, attaccando anche alcune scelte prese a suo modo di vedere in maniera errata. “Il protagonismo del ministro Spadafora non è più tollerabile”, aggiunge, ricordando quanto accaduto prima di Parma-Spal, quando la gara venne posticipata di 45 minuti nonostante ci fosse il via libera da parte di Conte. “Sono certo che Vlahovic e Cutrone, che dal contagio sono passati, vogliano tornare a segnare per la mia Fiorentina”, ha aggiunto, spiegando come si debba pensare ad una ripartenza rapida. L’ex premier, poi, ha parlato di Commisso e della possibilità di un nuovo stadio per la Fiorentina: “Commisso ha ragione, è giunto il tempo in cui la burocrazia debba essere non dico azzerata ma quasi. Il nuovo stadio sarebbe un punto di ripartenza, anche perchè Commisso ci mette soldi suoi“.