Renzi: “Emozionante ‘la 10’ a Castrovilli, come il ritorno a casa di Borja. Il Franchi…”

Matteo Renzi, ex Presidente del Consiglio e segretario di Italia Viva, è intervenuto nel corso del “Pentasport”:

Fiorentina? Spero che sia l’anno della svolta. Commisso mi sembra sia tornato carico dagli States, ma adesso bisogna concentrarsi sul campionato. Torneo che si preannuncia strano e ricco di incognite. Potrebbe essere il campionato delle sorprese, mi auguro che possano essere di colore viola. Il Franchi? Il tema della riapertura degli stadi esiste, senza sottovalutare per questo il Coronavirus che comunque stiamo controllando egregiamente. Passo dopo passo l’Italia deve ripartire, passando anche dal ritorno sugli spalti di tutte le tifoserie italiane, in ogni città. Borja Valero? A me piace, porta esperienza e porta un valore aggiunto nello spogliatoio. Mi emoziona vedere la n°10 sulle spalle di Castrovilli: un ragazzo che ha un futuro assicurato. Se Borja torna a casa lo fa anche il numero 10 che a Firenze non è mai stato banale: da Antognoni a Baggio.