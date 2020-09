Renzi: “Commisso vuole uno stadio moderno e ha ragione. La Soprintendenza non può più impedirlo”

Matteo Renzi è intervenuto a Lady Radio:

Non devo essere io a rassicurare Commisso, uno stadio per essere moderno deve avere spazi commerciali, fa parte del calcio di oggi, basti guardare in Inghilterra o Germania. Grazie all’emendamento che ho firmato io adesso la Fiorentina ha la possibilità di fare quel tipo di progetto, senza che la Soprintendenza faccia problemi