Razzismo: Ad Serie A dà ragione a Commisso sulla tolleranza zero

“Nessun problema con la Roma, le abbiamo fatto complimenti sinceri per aver dato il Daspo a vita ad un

tifoso che ha insultato sui social Juan Jesus“. Lo ha detto – scrive l’AdnKronos – Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio di Serie A, al Wired Next Fest in corso a Palazzo Vecchio a Firenze.

Il tweet inviato dall’account della Lega al club giallorosso, ha precisato De Siervo, “è stato un invito un po’ forzato” alla Roma “a manifestarsi” sulla scelta dell’ambassador contro il razzismo. La Lega serie A, ha ricordato Luigi De Siervo, “è impegnata nella lotta al razzismo, abbiamo un’attività già in essere. Stiamo lavorando al

fianco delle forze dell’ordine perché certi interventi di prevenzione avvengano non solo durante le partite ma eventualmente durante tutta la settimana“.

Con i sistemi di visione all’interno degli stadi, ha spiegato De Siervo, “saremo in grado di individuare i responsabili e punirli immediatamente“. “Noi siamo d’accordo con il presidente Commisso che ha una sensibilità su questo più pronunciata, venendo da un mondo più moderno e più all’avanguardia in questo senso“, ha aggiunto De Siervo, commentando la presa di posizione del patron della Fiorentina che che aveva parlato di ‘tolleranza zero’ sul razzismo.

“Stiamo collaborando – ha sottolineato De Siervo – proprio con delle agenzie internazionali americane per fare in modo che questo messaggio arrivi chiaramente qui in Italia, ma anche fuori. E’ evidente che questo non è un Paese razzista, abbiamo delle persone che si comportano in maniera incivile all’interno dei nostri stadi, dobbiamo individuarle una ad una e metterle alla porta per sempre“.