Rastelli su Castrovilli: “E’ completo, ha un futuro roseo davanti a sé”

Durante il programma “Taca La Marca” su Radio Musica Television è intervenuto Massimo Rastelli, ex tecnico di Cagliari e Cremonese. Tra le tante questioni anche il suo giudizio su Gaetano Castrovilli che ha allenato nella squadra lombarda:

Ho avuto il piacere di allenare Castrovilli, per me è uno dei giocatori con il futuro più roseo insieme a Barella e Cragno. È un calciatore completo, con grande corsa ed è molto sveglio, prevede le situazioni in campo e riesce a passare molto bene dalla fase difensiva a quella offensiva. È un giocatore molto versatile che può crescere ancora.