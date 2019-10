Rasmussen e Pedro: chi sale e chi scende

Il difensore ex Empoli Rasmussen ha bisogno di minutaggio per recuperare dall’infortunio che lo ha tenuto fuori ad inizio stagione. Per lui si prospetta allora la stessa operazione fatta con Pedro nelle settimane scorse, cioè aggregarsi alla Primavera per la prossima partita. Mentre per l’attaccante brasiliano, secondo quanto filtra dai Campini, sembra finalmente arrivato il momento dell’attesissima prima convocazione di mister Montella, probabile che il giocatore parta con i compagni per Brescia. A riportarlo è Radio Bruno Toscana.