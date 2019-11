Rasmussen, che disastro: errori a pioggia nella disfatta della Primavera

Nel campionato Primavera i fuoriquota dovrebbero rappresentare un bonus, soprattutto se la carta d’identità offre un vantaggio di almeno tre anni, in alcuni casi anche quattro o cinque, sugli avversari. Ma per la Fiorentina, oggi contro il Genoa, non è stato così, anzi. La prestazione di Jacob Rasmussen, classe 1997, è riassumibile con un 4,5 come voto che lascia pochi margini di discussione.

Una partita in apnea continua contro Klimavicius, classe 2001. Sempre preso d’infilata, svagato in marcatura, lento nei movimenti difensivi. Risultato? Gravi colpe in quasi tutte le occasioni pericolose degli avversari. Adesso non vogliamo certo gettare la croce addosso al danese e additarlo come capro espiatorio, ma certamente con prestazioni negative come quella di oggi per lui la prima squadra è sempre più un miraggio dai contorni indefiniti.

