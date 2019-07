Ranieri: “Posso fare più ruoli, è la mia fortuna. Se resto a Firenze? Valuteremo insieme”

Luca Ranieri, una delle giovani sorprese viola della tourneé americana, ha parlato in conferenza stampa accanto a Vincenzo Montella. Di seguito le sue parole: “Ho la fortuna di poter fare più ruoli, mi trovo bene sia da difensore centrale che da terzino sinistro, non ho preferenze. Restare? È da valutare tutti insieme, quando finisce la tourneé decideremo la cosa migliore da fare. Giocare con l’Arsenal? Sono state sensazioni bellissime, è stata la mia prima vera grande partita contro un top club. Ho avuto impressioni positive. La festa a New York? Per me è la prima volta che vengo in America, ci sono città bellissime, mi sto trovando molto bene”.