Ranieri è pronto a rientrare alla Fiorentina: ma prima ringrazia l’Ascoli

“Ho fatto passare un po’ di tempo per riflettere bene e pensare al gran finale di stagione che abbiamo fatto. E’ stata una stagione difficile ma ce l’abbiamo fatta, salvando una squadra e un’intera città che merita di stare su palcoscenici importanti. E’ stato un piacere giocare con voi“. Con queste parole, scritte su Instagram, Luca Ranieri ha salutato l’Ascoli, con cui ha giocato il girone di ritorno ed ottenuto la salvezza in Serie B. Il giovane difensore mancino è stato frenato all’inizio dell’avventura in terra marchigiana da un infortunio al malleolo, ma lo stop causa Covid gli ha permesso di rientrare dopo il lockdown, alla ripresa del torneo cadetto. Con l’Ascoli ha disputato dieci presenze e dopo le vacanze si presenterà al raduno della Fiorentina per convincere Iachini e il club gigliato a puntare su di lui in vista del prossimo campionato.