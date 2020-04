Ranieri: “Con Rialti fu subito sintonia, voleva che tornassi a Firenze. E c’era una querelle su Rui Costa”

Fra i tanti protagonisti che oggi hanno ricordato Alessandro Rialti c’è anche Claudio Ranieri, tecnico della Samp, che a Radio Bruno Toscana ha espresso il suo omaggio:

Siamo entrati subito in sintonia, anche con Alberto (Polverosi) nel Corriere Dello Sport. Siamo andati d’accordo subito. Come amico mi voleva bene e mi stimava, faceva il tifo per me affinché tornassi a Firenze. Ci stimavamo perché c’era rispetto e amore per il proprio lavoro. Rui Costa? Ci rimaneva male quando lo sostituivo, ma perché era solo stanco e loro non lo capivano in sala stampa. Lo chiamavo ‘Trichecone mio’, ci sono rimasto molto male della notizia. Per me Firenze è casa, amo la Toscana e ho comprato anche casa vicino Siena.