Ranieri: “Con i viola non segnavamo nemmeno con le mani. Dobbiamo archiviare la partita e stare uniti”

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco in vista dell’impegno con l’Inter di domenica sera. La conferenza è stata un’occasione per il tecnico di tornare sulla brutta sconfitta ottenuta nella partita contro la Fiorentina:

E’ stata una partita nata male ma la dobbiamo archiviare e pensare alla prossima gara con l’Inter. Con i viola è stata una di quelle partite dove non segni neanche con la mani, eppure siamo riusciti a fare un gol. Sappiamo che possiamo far bene Mancata reazione? Dal primo giorno io lo ripeto sempre ad ogni partitella che il risultato è importante ma la cosa importante è non arrendersi mai nei momenti di difficoltà. Dobbiamo solo stare uniti e aiutarci.