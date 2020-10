Quella da poco iniziata potrebbe essere l’ultima stagione di Franck Ribery con la maglia della Fiorentina. Il campione francese, che era arrivato a Firenze con un accordo biennale, lascerebbe la città non tanto per delusioni calcistiche o paure legate alle disavventure con i ladri, quanto per semplici motivi familiari: il figlio Seif è tornato a giocare a Monaco, e più in generale i suoi affetti sono molto lontani dalla Toscana. Ma fino al termine del campionato in corso, comunque vada, Le Roi è deciso a dare il massimo per la Fiorentina. Lo ha riferito l’emittente Radio Bruno durante A pranzo con il Pentasport.